Death Stranding in origine aveva un altro titolo: svelato un primo concept di Shinkawa

Con l'inizio del 2020, anno in cui Death Stranding debutterà anche su PC, Hideo Kojima condivide con il pubblico un piccolo retroscena sulle origini della prima produzione della nuova Kojima Productions.

Dalle pagine del proprio attivissimo account Twitter ufficiale, il game director nipponico ha infatti presentato una concept art risalente alle primissime fasi di realizzazione del gioco: potete visionarla direttamente in calce a questa news. Autore di quest'ultima è il celebre character design Yoji Shinkawa, che ha all'attivo un ambio numero di collaborazioni con Kojima, risalenti già all'epoca della Metal Gear Solid saga. Nel periodo in cui il bozzetto è stato realizzato, i due autori non avevano ancora ufficializzato la collaborazione, in merito alla quale Kojima e Shinkawa avevano semplicemente discusso verbalmente. Elemento interessante, il cinguettio del game director svela che in quella fase il titolo di Death Stranding era leggermente differente: originariamente era infatti stato battezzato "Dead Stranding".



Per coloro che desiderano maggiori informazioni sui trascorsi del character designer, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale interamente dedicato all'arte di Yoji Shinkawa, che ne ripercorre l'attività dai tempi della Metal Gear Solid saga sino ad oggi. Death Stranding è stato recentemente definito da Hideo Kojima come il "primo passo di un viaggio": ad ora, il game director non ha tuttavia ancora scelto di svelare quale sarà il prossimo progetto del team di sviluppo.