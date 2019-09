Death Stranding: un open world ambientato nel 'peggiore dei mondi' possibili

Death Stranding è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti dell'edizione 2019 del Tokyo Game Show. Proprio durante la fiera, infatti, Hideo Kojima ha scelto di presentare alcune meccaniche inedite del titolo.

In particolare, i giocatori hanno potuto apprendere alcune informazioni su quella che sarà la componente multiplayer del titolo. Nel corso del primo evento TGS dedicato al gameplay di Death Stranding, è stato infatti possibile osservare come ogni utente di Death Stranding avrà la possibilità di lasciare una "traccia" del proprio passaggio all'interno del mondo di gioco, ad esempio, in forma di scale che facilitano l'attraversamento di certe aree. Offrire il proprio contributo rappresenterà un gesto di "amore incondizionato": una meccanica che non offrirà ricompense immediate e tangibili. Sarà possibile manifestare apprezzamento per il dono tramite un "like", mentre saranno assenti i "pollici versi". Kojima, nello spiegare la scelta, ha affermato di voler creare un "sistema più positivo che negativo". Un elemento importante perchè il setting di Death Stranding è non solo oscuro, ma "il mondo peggiore che possiate immaginare". La storyline stessa viene definita dal Director come uno "scenario peggiore possibile".



Nel corso dell'intervista, Kojima ha inoltre voluto evidenziare la natura open-world di Death Stranding. L'autore ha sottolineato come, in passato, la definizione "mondo aperto" non implicava necessariamente la possibilità di raggiungere qualsiasi punto del mondo di gioco, "Ma - afferma - in questo gioco, puoi andare ovunque. Definisci percorsi e vuoi sapere cosa si trova più in là. [...] una volta iniziato a giocare il titolo, il semplice camminare nel mondo è veramente divertente". La libertà di movimento sarà affiancata da alcuni elementi di realismo. Sam Porter Bridges dovrà ad esempio fare i conti con la gestione del proprio equipaggiamento.