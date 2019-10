Death Stranding alla Paris Games Week: data e orario della sorpresa di Hideo Kojima

Sappiamo che Death Stranding sarà presente alla Paris Games Week in programma questa settimana e Hideo Kojima ha promesso "una sorpresa a riguardo"... ma quando arriverà esattamente l'annuncio? Facciamo il punto della situazione.

Il Tweet di PlayStation France non lascia spazio a dubbi e conferma che mercoledì 30 ottobre alle 14:45 (ora italiana) accadrà qualcosa legato a Death Stranding. L'ipotesi più probabile è che Kojima Productions e Sony Interactive Entertainment possano pubblicare il trailer di lancio di Death Stranding oppure un nuovo gameplay, mentre c'è chi ipotizza il lancio di una demo a tempo sul PlayStation Store.

Sony ovviamente non si sbilancia, la compagnia si è limitata a confermare data e orario della "sorpresa" annunciata da Hideo Kojima, per saperne di più dovremmo quindi attendere le prossime ore. Questa è una settimana certamente importante il gioco, le prime recensioni di Death Stranding (tra cui quella di Everyeye.it) verranno pubblicate venerdì 1 novembre alle 08:01 del mattino (ora italiana) mentre il titolo raggiungerà gli scaffali dei negozi l'8 novembre in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Recentemente anche Mads Mikkelsen ha parlato di Death Stranding con un messaggio rivolto alla community che lascia trasparire l'amore sincero per questo progetto da parte dell'attore, che ha lavorato insieme a Hideo Kojima e talenti come Norman Reedus e Guillermo del Toro.