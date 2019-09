Death Stranding, parlano Kojima e i doppiatori: storia commovente e personaggi complessi

Satoshi Mikami (Troy Baker), insieme a Kojima, ha affermato di non poter condividere sostanzialmente alcuna informazione sul personaggio di Higgs , perchè ogni dettaglio rappresenterebbe uno spoiler. Tuttavia, ha potuto suggerire che quest'ultimo "non è poi così tanto un villain". Allo stesso modo, il cast non ha potuto svelare i significati dei nomi di Deadman e Die-Hardman , ma Kojima ha assicurato che una volta terminato il gioco le scelte ci appariranno perfettamente chiare. Kazuhiro Yamaji (Mads Mikkelsen) ha invece invitato il pubblico ad attendersi grandi sorprese dal personaggio di Cliff nell'ambito della trama del gioco. Le interpreti di Fragile (Léa Seydoux) e di Amelie (Lindsay Wagner) hanno infine sottolineato come i loro personaggi presentino numerose sfaccettature. Durante il panel, è stato inoltre ribadito come i giocatori saranno commossi dal finale di Death Stranding, un argomento sul quale Kojima si è espresso anche tramite il suo account Twitter. Sul social network, il game director scrive: "Death Stranding è un titolo in cui vi sentirete molto soli giocandolo. La natura che vi circonda è bellissima ma anche implacabilmente severa, i corrieri forzati a contenere una tensione spaventosa, e le creature arenate sono così oscure e terrificanti[...]". In un secondo cinguettio, Kojima parla di Death Stranding definendolo come una produzione dai toni oscuri e seri, ma con una trama commovente . Curiosi di poter provare il gioco in prima persona? Nell'attesa, sulle pagine di Everyeye trovate un nuovo approfondimento dedicato al gameplay di Death Stranding ed il commento in italiano al secondo gameplay del Tokyo Game Show.

I’ve introduced the gimmicks of the gameplay at TGS, however DEATH STRANDING’s story and the world itself is serious and dark tone but a touching storyline like my other titles such as MGS😅 pic.twitter.com/s5sWbVuazg — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 15, 2019

DS is the game you feel very lonely during playing it.The nature surrounds you is so beautiful but also relentlessly tough,the mules force to keep fearful tension,and the BTs are so dark & scary,gives you stressed.That’s why this Private Room is necessary

👍🌈🦀🐟🐋🐬☔️💀👶✋😴 pic.twitter.com/t1mPyPxW2G — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 15, 2019