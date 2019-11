Death Stranding: la patch 1.03 è disponibile prima del lancio, ecco le novità introdotte

La patch 1.03 di Death Stranding è già disponibile per il download, con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio del gioco fissato per il prossimo 8 novembre su PlayStation 4 e PS4 PRO.

La patch pesa circa 1 GB e risolve vari bug, migliora il bilanciamento di alcuni aspetti del gameplay e parti della traduzione, ricordiamo che un primo aggiornamento legato alla performance è stato lanciato a fine ottobre con l'obiettivo di migliorare la stabilità generale del gioco.

L'update 1.03 corregge bug multipli (non specificati), migliora il bilanciamento del gioco e la qualità della traduzione e ottimizza il sistema di gestione dei salvataggi. A questo proposito viene reso noto come i salvataggi effettuati con la versione 1.03 di Death Stranding non siano compatibili con gli aggiornamenti precedenti, ma questo non dovrebbe rappresentare un problema per i giocatori che acquisteranno il gioco a partire dal day one.

