Death Stranding: 'Path' degli Apocalyptica nella colonna sonora?

Prosegue ormai da ieri notte la live streaming sui canali Twitch di Playstation dedicata al reveal di Death Stranding, e man mano che le mani aumentano risulta possibile vedere sempre maggiori dettagli a schermo.

Prestando particolare attenzione, in particolare, nell'angolo in basso a sinistra, è possibile intravedere dei riferimenti ad un brano musicale. In caratteri bianchi, appaiono infatti riferimenti ad un brano degli Apocalyptica. Per quanto risultato visibile sino ad ora, sembra che i tratti di parole visibili rimandino nello specifico a "Path", brano pubblicato dal gruppo nel 2001, all'interno dell'album "Cult". Il riferimento, per quanto deducibile da parole visibili in maniera solamente parziale, sembra suggerire un utilizzo del brano nel corso del reveal del gioco. "Path" potrebbe figurare all'interno della colonna sonora o, quantomeno, accompagnare il prossimo trailer dedicato a Death Stranding.



L'attesa per saperne di più sembra ormai sempre più breve, con le impronte di mani che progressivamente rendono visibili parti di schermo sempre più ampie. Secondo le informazioni attualmente disponibili, pare che l'orario del reveal di Death Stranding potrebbe collocarsi tra le 17:00 e le 18:00 di quest'oggi. Non mancate di seguire l'evento direttamente in compagnia del nostro Francesco Fossetti, sul canale Twitch di Everyeye!