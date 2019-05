Death Stranding: la pazienza è la virtù dei forti, ci ricorda Kojima ballando in un video

Il direttore del marketing di Kojima Productions, Aki Saito, ci mostra in video un divertito (e danzerino) Hideo Kojima per aiutarci a stemperare la spasmodica attesa degli appassionati per l'uscita del prossimo trailer di Death Stranding.

Come possiamo ammirare nel breve filmato condiviso da Saito attraverso le pagine del suo profilo Twitter ufficiale, gli autori di Kojima Productions e il papà di Metal Gear si preparano psicologicamente al grande evento ricordandoci che "la pazienza è una virtù" (un modo di dire conosciuto in Italia con il proverbio "la pazienza è la virtù dei forti").

Oltre alla sgangherata coreografia inscenata sul momento da Kojima San, nel video possiamo intravedere il logo di Death Stranding proiettato sullo schermo televisivo di quello che sembrerebbe essere il "salotto aziendale" della sede di Shinagawa di Kojima Productions.

Il prossimo trailer di Death Stranding sarà mostrato ufficialmente nella giornata di domani, mercoledì 29 maggio. Nel corso di questi ultimi giorni si sono poi rincorsi dei rumor relativi alla pubblicazione, da parte di Sony, di un nuovo video di gioco di The Last of Us Part 2 per annunciarne la data di lancio ufficiale su PlayStation 4.