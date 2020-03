Death Stranding PC: data di uscita, aggiunte e migliorie grafiche nel video di 505 Games

I curatori del canale YouTube del publisher italiano 505 Games svelano in video la data di uscita ufficiale della versione PC di Death Stranding, il kolossal sci-fi di Hideo Kojima lanciato in esclusiva temporale su PlayStation 4 alla fine del 2019.

Il filmato propostoci da 505 Games ci permette anche di ammirare le primissime scene di gioco della nuova versione PC dell'epopea post-apocalittica con protagonista Sam Porter Bridges, il corriere interpretato dall'attore Norman Reedus.

Tra le migliorie grafiche e le aggiunte contenutistiche dell'edizione PC di Death Stranding, vengono confermate il supporto alla risoluzione ultrawide per chi possiede dei monitor compatibili, la possibilità di raggiungere e superare i 60 frame al secondo e l'accesso alla Photo Mode, grazie alla quale saremo in grado di scattare delle fotografie ingame agendo su parametri come l'illuminazione, l'ora del giorno, l'inquadratura e i filtri cromatici.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video di Death Stranding che ne fissa la data di uscita della versione PC al prossimo 2 giugno, in anticipo rispetto alle tempistiche di commercializzazione per l'estate 2020 comunicate originariamente da Kojima Productions.