Death Stranding su PC, annunciata la First Edition con steelbook e colonna sonora

Dopo un primo debutto su PlayStation 4 nel novembre 2019, Death Stranding si prepara ad approdare anche su PC, con una pubblicazione attesa tra due mesi circa.

Per l'occasione, Kojima Productions e il publisher 505 Games hanno annunciato un'edizione speciale del gioco. Si tratta di una First Edition, che porta con sé alcuni interessanti contenuti aggiuntivi. Tra questi, spicca al presenza di una steelbook a tema raffigurante il protagonista Sam Porter Bridges, interpretato dall'attore Norman Reedus. In aggiunta, gli acquirenti avranno accesso anche alla versione digitale della colonna sonora completa di Death Stranding e di un artbook dedicato all'opera di Kojima Productions. Infine, risultano inclusi anche una serie di contenuti in-game, tra cui particolari personalizzazione per occhiali da sole, cappelli o esoscheletri utilizzabili dal protagonista. Direttamente in calce a questa news, potete visionare un'immagine riassuntiva dei contenuti proposti.



Un'edizione fisica sicuramente interessante, ma che purtroppo al momento sembra essere destinata esclusivamente al mercato del Sol Levante. In Giappone, la First Edition di Death Stranding è proposta a 8.690 Yen, equivalenti a circa 80 euro, con un numero di copie ovviamente limitato. Non sembrano purtroppo esserci invece conferme di un suo arrivo anche sul mercato europeo. In chiusura, ricordiamo che in seguito ad un contenuto posticipo della versione PC di Death Stranding, il gioco è ora atteso per il prossimo 14 luglio.