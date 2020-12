Death Stranding PC: arriva il review bombing a causa di Cyberpunk 2077

Nelle ultime ora si sta scatenando una bufera su CD Projekt RED e la versione console del suo Cyberpunk 2077, i cui effetti stanno abbattendosi anche su Death Stranding.

Il titolo Kojima Productions ha infatti ricevuto solo qualche giorno fa un particolare aggiornamento, disponibile esclusivamente su PC (tramite Steam ed Epic Games Store) che include diversi contenuti a tema Cyberpunk 2077. Per tale motivo, un folto gruppo di videogiocatori ha deciso di colpire l'ultima fatica del buon Hideo Kojima con una miriade di recensioni negative su Metacritic. Questo gesto ha fatto crollare in poche ore l'User Score del gioco sulla piattaforma che aggrega voti, portando la valutazione dei giocatori a 3,2. Non è da escludere che, dal momento che la stragrande maggioranza di questi voti negativi sia arrivata nelle ultime 24 ore, la piattaforma decida di prendere dei seri provvedimenti e quindi annullare tutti gli interventi più recenti e il loro effetto sull'User Score.

Nel frattempo Cyberpunk 2077 è stato rimosso dal PlayStation Store e Sony sta rimborsando chiunque abbia acquistato una copia digitale. Secondo alcune voci di corridoio, inoltre, potrebbe presto Cyberpunk 2077 potrebbe sparire anche dal Microsoft Store.