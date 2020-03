Death Stranding PC: tutto su Edizione Day 1, bonus preordine e aggiunte a tema Half-Life

Dopo aver annunciato la data di uscita di Death Stranding su PC, 505 Games e Kojima Productions illustrano i contenuti e bonus previsti per chi prenoterà o acquisterà al lancio la versione PC dell'ultima avventura sci-fi di Hideo Kojima, il papà di Metal Gear.

I preordini di Death Stranding sono già disponibili sugli store PC di Steam ed Epic Games Store al prezzo di 59,99 euro: chi prenoterà il kolossal post-apocalittico di Kojima riceverà dei contenuti esclusivi, tra cui degli sfondi in alta definizione e degli oggetti cosmetici aggiuntivi.

Entrando nel dettaglio di questi bonus, 505 Games conferma che le immagini HD contenute nell'edizione PC di Death Stranding proverranno dai bozzetti estratti dall'artbook The Art of Death Stranding: a queste si sommerà anche la colonna sonora in Expanded Edition (con tracce inedite), e gli oggetti Cappello Chirale Oro e Grigio Specchio, gli Occhiali da Sole Maschera Ludens, la Corazza Oro e Argento e gli Esoscheletri Abile, Potente e Multi-Terreno.

Per quanto riguarda la versione Day 1 fisica di Death Stranding, venduta al prezzo consigliato di 69,99 euro, troveremo al suo interno tutti i contenuti digitali di cui sopra e il gioco racchiuso all'interno di un esclusivo Steelnook con artwork inedito. In calce alla notizia trovate infine le immagini estrapolate dall'ultimo video di Death Stranding su PC, con gli scatti che mostrano gli insoliti elementi per la personalizzazione estetica di Sam Bridges che saranno ispirati all'universo sci-fi di Half-Life.