Death Stranding su PC Game Pass: il gioco di Hideo Kojima disponibile ora

Come promesso, a partire dal 23 agosto Death Stranding arriva su PC Game Pass, il gioco di Hideo Kojima è ora disponibile sul servizio in abbonamento di Microsoft, ovviamente solo in versione PC, non esistendo una versione Xbox di Death Stranding.

La versione aggiunta al catalogo di PC Game Pass è quella standard e dunque non include le migliorie di Death Stranding Director's Cut, Death Stranding include comunque il Photo Mode, supporto per i monitor Ultra-Wide e tutti i contenuti delle collaborazioni con Cyberpunk 2077 e Half-Life.

L'arrivo di Death Stranding su PC Game Pass ha scatenato le ire dei possessori di PlayStation, Sony è stata costretta a intervenire per placare gli animi, spiegando come PlayStation non abbia alcun diritto sulla versione PC di Death Stranding, i cui diritti di pubblicazione appartengono a 505 Games, Sony non è dunque coinvolta in alcun modo in questa scelta.

Polemiche a parte, l'arrivo di Death Stranding su PC Game Pass rappresenta sicuramente una bella notizia per tutti coloro che fino ad oggi non hanno avuto modo di provare l'ultimo gioco di Hideo Kojima, un titolo divisivo come pochi altri e che proprio per questo merita di essere provato con mano, così da farsi una idea propria e assolutamente personale sul progetto.