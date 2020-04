Death Stranding su PC: le infinite possibilità della Photo Mode in un nuovo trailer!

Un recente aggiornamento gratuito pubblicato da Kojima Productions ha introdotto la Photo Mode nella versione PS4 di Death Stranding. La gradita feature, tuttavia, si prepara a fare il proprio debutto anche nella versione PC del gioco.

A rammentarlo al pubblico di pensa 505 Games, tramite la pubblicazione di un trailer interamente dedicato alle numerose possibilità offerte dalla modalità fotografica di Death Stranding. Disponibile in apertura a questa news, il filmato presenta la feature in azione, mostrando alcuni esempi di risultati che possono essere ottenuti con la giusta dose di creatività e di pazienza. Da panorami immortalati in campo lungo a primissimi piani di Sam Porter Bridges / Norman Reedus e di BB, la Photo Mode del titolo d'esordio dell'indipendente Kojima Prodcutions sembra pronta a lasciar sbizzarrire il pubblico di aspiranti fotografi in-game. Avete già avuto modo di testarla su PlayStation 4?



Ricordiamo che la versione PC di Death Stranding sarà disponibile a partire dal prossimo 2 giugno 2020, con pubblicazione attesa sia su Steam sia su Epic Games Store. Tra i contenuti speciali della riedizione di quest'odissea coast to coast in degli Stati Uniti d'America ormai in rovina, figura una collaborazione tra Death Stranding e Half-Life: Alyx, con la presenza di alcuni item speciali all'interno del gioco Kojima Productions.