Death Stranding PC: Nvidia mostra in un video 4K le prodezze del DLSS 2.0

Per celebrare l'arrivo di Death Stranding su PC, Nvidia ha pubblicato un nuovo filmato sul proprio canale ufficiale YouTube per mostrare agli utenti quali sono i vantaggi del DLSS 2.0, feature disponibile esclusivamente sulle ultime due generazioni di schede video, ovvero le RTX.

Nel filmato a risoluzione 4K ci viene infatti mostrato il gioco in azione su una macchina che monta una Nvidia GeForce RTX 2060 con DLSS 2.0 attivo, confrontando la stessa configurazione con questa funzionalità disabilitata. Nel video vengono anche evidenziate le differenze nei piccoli dettagli come i simboli sull'asfalto o le testure degli oggetti presenti sulle spalle di Sam Porter Bridge, che grazie alle potenzialità del DLSS 2.0 diventano incredibilmente dettagliate.

Prima di lasciarvi all'interessante filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche l'analisi della versione PC di Death Stranding da parte degli esperti di Digital Foundry, i quali hanno messo sotto la loro lente d'ingrandimento anche l'effetto DLSS 2.0.

Se state per giocare il titolo Kojima Productions su PC, non dimenticate che sono disponibili da pochi giorni i driver video Nvidia ottimizzati proprio per Death Straning e Horizon: Zero Dawn.