Death Stranding su PC: Nvidia raccoglie gli scatti 4K più belli dei giocatori

I paesaggi che fanno da sfondo a Death Stranding vi sono sempre piaciuti? Allora non potete assolutamente perdervi questa incredibile raccolta di screenshot a risoluzione 4K di Nvidia, che ha messo insieme il lavoro dei fotografi virtuali più bravi del mondo.

Sul sito ufficiale dell'azienda produttrice di hardware è infatti presente una gran quantità di screenshot catturati in altissima risoluzione e catturati dagli abili utenti grazie alla modalità foto presente nella versione PC sin dal day one. Se già la versione PlayStation 4 Pro ha permesso a questi giocatori di ottenere degli ottimi risultati, l'incredibile qualità grafica della versione Steam ed Epic Games Store del titolo targato Kojima Productions ha dato vita a delle immagini così belle che potreste pensare di utilizzarle come nuovo wallpaper per il vostro PC/smartphone/tablet. Le immagini presenti sul portale Nvidia sono davvero numerose ed è possibile vedere agilmente tutti i lavori di ogni singolo fotografo virtuale preso in considerazione (Zat0ne, VicenteProD, Skall, Leopardsang, Jack1_1Hammer, Danny74, Chris177UK e André Revolution).

Se volete provare anche voi ad ottenere risultati simili, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come ottimizzare le prestazioni di Death Stranding su PC.