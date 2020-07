Death Stranding PC: al via il preload, ecco quando si potrà giocare

Mancano ormai poche ore al debutto di Death Stranding, l'ultima fatica del buon Hideo Kojima e del suo nuovo team di sviluppo, su Steam ed Epic Games Store. Per permettere a tutti di giocare sin da subito, è stata data la possibilità a tutti coloro i quali hanno effettuato il preorder di avviare il download del titolo.

Su Steam, infatti, il preload è già disponibile e grazie ad esso è possibile scaricare tutti i 63,7 GB necessari ad avviare il gioco al suo sblocco, previsto per le ore 17:00 italiane di domani, 14 luglio 2020. Va precisato al solito che il semplice download non basta per lanciare il gioco attraverso il suo eseguibile all'orario di sblocco e che sarà necessario un ulteriore processo per permettere ai file scaricati di essere utilizzati e che di solito impiega un tempo variabile in base all'hardware montato sulla propria macchina.

Vi ricordiamo che proprio nel corso del pomeriggio è stato pubblicato il trailer di lancio in 4K della versione PC di Death Stranding, che permette ai giocatori di scoprire anche qualche dettaglio aggiuntivo sui contenuti esclusivi di questa nuova edizione del gioco, la quale vanterà la presenza di un livello di difficoltà aggiuntivo e svariati DLC a tema Half-Life.

Sapevate che Death Stranding è il gioco più venduto su Steam nonostante non sia ancora uscito?