Death Stranding per PC: schema dei controlli per mouse e tastiera

L'ultimo gioco di Hideo Kojima è finalmente approdata anche su pc, ed è ora disponibile sugli store di Valve ed Epic Games. Per tutti coloro che desiderino approcciarsi a Death Stranding senza dover utilizzare un controller, ecco la lista dei controlli per mouse e tastiera.

Comandi a piedi

prepara oggetto - tasto destro del mouse

modifica posizione cantiere / usa arma - tasto sinistro del mouse

recupera equilibrio (sinistra) - tasto sinistro del mouse

recupera equilibrio (destra) - tasto destro del mouse

cambia tipo di munizioni - Z

ricarica arma - R

attacca - V

esegui azione - F

attiva terminale / apri menu carico - F

porta sulla schiena - E

usa veicolo / scendi dal veicolo - F

trattieni il respiro - Alt

muoviti avanti - W

muoviti indietro - S

muoviti a sinistra - A

muoviti a destra - D

accovacciati / alzati - C

cammina - Ctrl

scatta - Shift

salta / arrampicati - Spazio

sposta visuale a sinistra / destra - T

ingrandisci - T

bussola - G

analizza - Q

mi piace / chiama - 5

apri menu di carico - I

apri le manette-link - Tab

equipaggia / rimuovi strumento velocemente - 1

modifica funzione velocemente - 2

equipaggia / rimuovi oggetto velocemente - 3

equipaggia / rimuovi attrezzatura velocemente - 4

modalità foto - F8

comandi stanza privata (Tasto 1) - 1

comandi stanza privata (Tasto 2) - 2

comandi stanza privata (Tasto 3) - 3

comandi stanza privata (Tasto 4) - 4

Comandi alla guida di un veicolo

sterza a sinistra - A

sterza a destra - D

accelera - W

frena / retromarcia - S

freno a mano - C

turbo - Shift

salta - Spazio

impenna - tasto sinistro del mouse

coltello a serramanico - tasto destro del mouse

recupera l’equilibrio (sinistra) - tasto sinistro del mouse

recupera l’equilibrio (destra) - tasto destro del mouse

analizza - Q

Nonostante la mappatura generale risulti azzeccata e piuttosto confortevole, rimane indubbio che per un titolo action in terza persona come Death Stranding il sistema di controllo più adatto sia il gamepad, che permette una maggiore precisione nei movimenti e nel bilanciamento del peso e dell’equilibrio di Sam. Potete conoscere tutti gli altri dettagli sulla versione pc di Death Stranding all’interno della nostra recensione di Death Stranding per PC.