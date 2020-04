Death Stranding PC, un trailer presenta il supporto ai Monitor Ultrawide

Oltre al Photo Mode (già disponibile su PlayStation 4, introdotto con la più recente patch), la versione PC di Death Stranding includerà anche il supporto ai Monitor Ultrawide, mostrato nel dettaglio in un nuovo trailer.

Il supporto a questo tipo di schermi permetterà di vivere un'esperienza maggiormente coinvolgente e immersiva valorizzando ulteriormente gli scenari e il mondo post-apocalittico nato dalla visione di Hideo Kojima. Recentemente 505 Games ha pubblicato anche un trailer per il Photo Mode di Death Stranding su PC mostrando nel dettaglio le principali funzionalità di questo strumento, inizialmente assente nella versione PS4 e successivamente aggiunto anche sulla console Sony tramite aggiornamento gratuito.

Lo sapevate? Recentemente Hideo Kojima ha pubblicato un messaggio per invitare i giocatori a restare a casa durante l'emergenza Coronavirus, Death Stranding è certamente un bel passatempo da (ri)scoprire in questo periodo di quarantena. L'ultima opera del produttore giapponese è stata lanciata lo scorso mese di novembre riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, se siete interessati potete acquistare Death Stranding a 39.99 euro come parte dei saldi di primavera PlayStation che includono anche sconti su giochi (in formato fisico) come Marvel's Spider-Man, Days Gone e MediEvil.