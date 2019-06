Death Stranding: personalizzazione di Sam in cut-scene, dettagli su Cliff e temi del gioco

Come potete verificare in calce a questa news, ulteriori dettagli sulla produzione continuano tuttavia ad emergere tramite gli account Twitter ufficiali di Hideo Kojima e Kojima Productions . L'autore nipponico, dopo aver ringraziato i fan per il loro supporto , ha infatti condiviso sul social network alcuni cinguetti dedicati al gioco. Tra questi, interessanti dettagli in merito alla personalizzazione di Sam . In merito, Kojima scrive: "Cappello e occhiali da sole possono essere indossati in qualunque momento desideriate come equipaggiamento nel gioco. Come in altri miei giochi, tutte le c ut-scene godono di un renderizzazione in tempo reale , quindi se state indossando occhiali da sole nel gameplay, così continuerà ad essere nelle cut-scene, salvo che non sia eccessivamente inappropriato". Sempre tramite cinguettio, Hideo Kojima ci racconta inoltre un simpatico aneddoto in merito alla costruzione del personaggio di Cliff . In merito all'alter-ego videoludico di Mads Mikkelsen , l'autore racconta che, in origine, quest'ultimo non era un fumatore. Tuttavia, nell'ultimo trailer possiamo osservare il contrario: la modifica è stata apportata dopo che Kojima ha visto l'attore fumare durante una pausa nelle riprese. Infine, l'account Twitter di Kojima Productions condivide un'interessante riflessione su uno dei temi portanti del gioco, ricordando una nota citazione di Indira Gandhi , prima donna ad assumere la carica di Primo Ministro in India: "Non puoi stringere mani, con un pugno chiuso". Nel cinguettio, la software house conferma come "la possibilità di una mano di agire come sia come un bastone sia come una corda" sarà un tema centrale di Death Stranding .

Cliff played by Mads in the new DS trailer is a heavy smoker. When I first wrote the script, Cliff wasn’t a smoker but I changed his character setting after seeing him smoke during the break of filming. #DEATHSTRANDIG #デススト pic.twitter.com/rx80UxbbMR — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 1 giugno 2019

Cap and sunglasses can be worn at anytime you want as an equipment in the game. Like my other games, all the cutscenes are played in real-time rendering so if you’re wearing sunglasses in the game play, it will carry on to the cutscene except otherwise it’s too inappropriate👶 pic.twitter.com/9qISw8UmNk — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 1 giugno 2019