Death Stranding: pile di pacchi, rovinose cadute ed armi nei nuovi trailer

Cercare di riconnettere città e persone attraverso degli Stati Uniti d'America devastati da un misterioso fenomeno non è certamente un'impresa da poco: ce lo ricorda il nuovo trailer di Death Stranding.

Prosegue infatti la pubblicazione da parte di PlayStation di brevi filmati tematici dedicati al titolo di debutto della nuova Kojima Productions. L'ultimo di questi, disponibile direttamente in apertura a questa news, pone l'accento sulle difficoltà della vita e delle attività di corriere in un mondo post-apocalittico. Il filmato, intitolato "Hardwork Short Trailer", mostra un inarrestabile Sam Porter Bridges trasportare sulla propria schiena colossali pile di materiale e pacchi da consegnare. La fatica derivante da questa attività incrementa esponenzialmente il rischio di rovinose cadute, anch'esse protagoniste di questo nuovo trailer di Death Stranding. A corredo del filmato, troviamo una dicitura che ogni giocatore intento a scoprire i misteri del titolo dovrebbe tenere a mente: "L'equilibrio è la chiave".



Se come il Sam Porter Bridges mostrato nel filmato state avendo difficoltà nel portare a compimento le vostre consegne, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare alcuni consigli per la gestione dei carichi in Death Stranding. In calce trovate inoltre un secondo trailer, dedicato ad alcuni degli strumenti a disposizione del giocatore nel corso dei propri viaggi. Un terzo video, infine, offre una panoramica delle armi presenti in Death Stranding.



In chiusura, segnaliamo inoltre che Hideo Kojima è al lavoro sul concept del prossimo gioco di Kojima Productions.