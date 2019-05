Death Stranding: ecco la possibile data d'uscita del gioco

Mentre gli appassionati di Death Stranding stanno attendendo con ansia le novità previste per domani sul gioco, ecco che arriva su Twitter un messaggio che potrebbe aver svelato la data d'uscita del titolo Kojima Productions.

Ad aver fatto la rivelazione con un tweet e proprio Antonio "Tanzen" Fucito, noto giornalista videoludico italiano che ha pubblicato il seguente messaggio:

"Death 8th November Stranding?"

Il post in questione sta lentamente facendo il giro del mondo e potrebbe davvero suggerire che il nuovo progetto di Kojima raggiungerà gli scaffali di tutto il mondo a partire dal prossimo 8 novembre 2019. Viene davvero difficile pensare che una personalità come quella di Fucito possa citare a caso una data ed è quindi estremamente probabile che qualcuno di ben informato gliela abbia suggerita nelle ultime ore.

Nel frattempo vi ricordiamo che una misteriosa diretta legata a Death Stranding è partita sul canale Twitch ufficiale PlayStation e non è da escludere che tra qualche ora venga trasmesso il nuovo trailer del gioco, magari corredato dall'attesissima data di lancio. È inoltre spuntata in rete quella che sembra essere l'immagine di Death Stranding che si nasconde dietro la melma nera mostrata in diretta su Twitch.