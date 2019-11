Death Stranding: il preload è ora disponibile su PS4

Se siete tra gli utenti che hanno deciso di prenotare una copia digitale di Death Stranding sul PlayStation Store, sappiate che è da ora possibile procedere al preload di tutti i file necessari a poter avviare il titolo Kojima Productions nella notte tra giovedì e venerdì.

A meno che non abbiate abilitato l'avvio automatico del download, per scaricare tutti i file dovrete avviare manualmente il tutto visitando la pagina degli ultimi acquisti e aprendo la scheda del gioco. In alternativa potete anche decidere di far partire il preload da remoto attraverso il sito ufficiale del PlayStation Network.

Oltre al gioco, il cui peso è di 49 GB (ne bastano poco meno di 34 per poterlo avviare), verranno aggiunti anche i seguenti contenuti aggiuntivi:

Esoscheletro rapido: oro (liv. 1)

Colorazione oro chirale per il cappello della Bridges

Colorazione oro chirale per gli occhiali da sole "Sam"

Corazza: oro (liv. 1)

Tema dinamico di Death Stranding "Character Vignette"

Vi ricordiamo che il gioco sarà ufficialmente disponibile a partire dal prossimo venerdì 8 novembre 2019 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Ciò significa che giovedì notte potrete avviare il gioco per la prima volta.

