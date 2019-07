Death Stranding: dove prenotare le edizioni speciali, offerte e bonus preorder

Death Stranding per PlayStation 4 uscirà il prossimo 8 novembre in Europa, quattro le edizioni disponibili: Standard, Speciale, Edizione Digitale Deluxe e Edizione da Collezione, ecco dove effettuare l'acquisto ed il preordine delle varie versioni in Italia con sconti, offerte e bonus preorder.

Tutti i prezzi indicati di seguito sono indicativi e soggetti a variazioni a discrezione dei singoli rivenditori.

Death Stranding Standard Edition (74.99 euro prezzo consigliato, vedi le offerte)

Gamestop - 59.99 euro anzichè 74.99 euro

Unieuro - 59.99 in offerta anzichè 74.99 euro

Mediaworld - 59.99 in offerta anzichè 74.99 euro

Euronics - 59.99 in offerta anzichè 74.99 euro

Gamelife - 59.99 in offerta anzichè 74.99 euro

GamePeople - 69.99 euro (include una ricarica PSN 10€)

PlayStation Store - 69.99 euro

La versione standard di Death Stranding include solamente il gioco, disponibile in formato digitale sul PlayStation Store e in versione fisica nei negozi e gli shop online di:

Da GameStop è possibile acquistare Death Stranding Standard Edition a 19.98 euro (anzichè 74.98 euro) portando due giochi validi per la promozione, l'elenco dei titoli è disponibile nei punti vendita. Unieuro, Mediaworld, Euronics e Gamelife offrono la Standard Edition a 59.99 euro anzichè 74.99 euro mentre nei negozi GamePeople troverete Death Stranding Standard Edition + PlayStation Card da 10 euro a 69.99 euro. Tramite le PlayStation Card potrete effettuare acquisti all'interno dell'ecosistema PlayStation in totale sicurezza, senza bisogno di utilizzare una carta di credito.

Death Stranding Special Edition (84.99 euro prezzo consigliato, vedi le offerte)

La Special Edition di Death Stranding include il gioco completo con custodia Steelbook in metallo e una versione speciale Oro degli occhiali da sole Ludens Mask da utilizzare in-game. Previsti anche due bonus digitali: Download digitale Timefall (musica originale dal mondo di Death Stranding)

Video digitale Dietro le quinte La Special Edition di Death Stranding può essere acquistata da: GameStop - 64.99 euro anzichè 84.99 euro prenotando entro il 31 luglio

Unieuro - 64.99 euro anzichè 84.99 euro prenotando entro il 31 luglio

Mediaworld - 64.99 euro anzichè 84.99 euro prenotando entro il 31 luglio

Euronics - 64.99 euro anzichè 84.99 euro prenotando entro il 31 luglio

GameLife - 64.99 euro anzichè 84.99 euro prenotando entro il 31 luglio

GamePeople - 64.99 euro anzichè 84.99 euro prenotando entro il 31 luglio Effettuando il preordine entro il 31 luglio presso i rivenditori sopra riportati pagherete Death Stranding Edizione Speciale 64,99 euro anzichè 84,99 euro.

Death Stranding Collector's Edition (199.99 euro prezzo consigliato)

Questa speciale edizione da collezione include il gioco completo con custodia Steelbook, statuetta della capsula del BB, portachiavi Ludens, valigetta Bridges, 10 avatar per il PSN, colonna sonora in formato digitale, video dietro le quinte e oggetti in-game: Occhiali da sole Gold Ludens Mask, Esoscheletro potenza Gold, Esoscheletro terreni Gold e Armatura Gold. GameStop - 199.99 euro

GameLife - 200.99 euro

Death Stranding Digital Deluxe Edition (79.99 euro)

Oltre all'edizione Standard, sul PlayStation Store è disponibile anche una Deluxe Edition digitale al prezzo di 79.99 euro, che include: Il gioco completo

Set completo di avatar

Timefall (Musica originale dal mondo di Death Stranding)

Video dietro le quinte

Occhiali da sole Gold Ludens Mask

Esoscheletro Gold Potenza

Esoscheletro Gold per tutti i terreni

Armatura Gold Livello 2

Bonus Preordini di Death Stranding

Effettuando il preordine di una qualsiasi edizione di Death Stranding presso i rivenditori fisici o sul PlayStation Store otterrete come bonus alcuni oggetti in-game: Occhiali da sole Gold Sam, Cappello Gold, Esoscheletro Velocità Gold (aumenta la velocità di movimento) e Armatura Gold (aumenta la protezione contro qualsiasi tipo di danno).