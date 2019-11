Death Stranding presenta numerosi camei non annunciati, i fan creano sneakers celebrative

Numerosi personaggi famosi hanno prestato il proprio volto per Death Stranding, oltre alle superstar "regolari" del cast nel gioco trova spazio anche Conan O'Brien e addirittura Cliffy B avrebbe dovuto interpretare un ruolo nella produzione di Hideo Kojima. Ma ci sono altri nomi che potrebbero stupirvi...

Il primo è quello del direttore Edgar Wright (autore di Baby Driver, The World’s End, Scott Pilgrim Vs The World, Hot Fuzz e Shaun Of The Dead) che ha ringraziato Kojima per l'opportunità, il secondo cameo reso noto è quello di Hermen Hulst di Guerrilla Games mentre la terza apparizione è quella legata a Jordan Charles Vogt-Roberts, direttore di produzioni hollywoodiane e serie TV di successo.

In una nota a parte citiamo il lavoro di Oskunk che ha personalizzato delle sneakers Nike con loghi e colori di Death Stranding e lo stesso ha fatto Leyton incidendo il motto "Tomorrow is in your hands" sulla suola delle sue scarpe. Si tratta ovviamente di pezzi custom non in vendita ma create dagli autori per rendere omaggio a Hideo Kojima ed alla sua nuova opera.



Death Stranding sarà disponibile su PlayStation 4 e PS4 PRO dal prossimo 8 novembre mentre il lancio su PC è previsto nel corso dell'estate 2020.