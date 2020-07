Death Stranding si presenta all'utenza PC con il trailer di lancio

A otto mesi dal lancio su PlayStation 4, Death Stranding si appresta ad abbandonare il suo status di esclusiva Sony per approdare su PC, via Steam ed Epic Games Store.

A un solo giorno dal debutto, fissato per domani 14 luglio al prezzo di 59,99 euro, Death Stranding si presenta così all'utenza PC con un trailer di lancio che, oltre a presentare diverse scene di gioco, illustra anche alcune delle caratteristiche principali del prodotto, come il supporto ai monitor Ultrawide, la nuova difficoltà Molto Difficile e la collaborazione con Half-Life, con oggetti a tema - come i Guanti Gravitazionali di Alyx e un cappello a forma di Headcrab - e missioni crossover definite "surreali".

Per chi se li fosse persi, questi sono i requisiti di sistema minimi e raccomandati:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1050 3 GB o AMD Radeon RX 560 4 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-3770 o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1060 6 GB o AMD Radeon RX 590

DirectX: Versione 12

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

I preordini stanno procedendo a gonfie vele, e al momento Death Stranding risulta essere il gioco più venduto su Steam . Segnaliamo inoltre che sono già disponibili i driver NVIDIA Game Ready per Death Stranding (e pure per Horizon Zero Dawn).