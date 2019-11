Death Stranding: si prevedono grossi guadagni grazie al suo arrivo su PC

Nelle ultime ore sono state pubblicate da Digital Bros. le previsioni di vendita della versione PC di Death Stranding e, stando a quanto dichiarato, il porting del titolo Kojima Productions potrebbe essere un grande successo.

L'azienda vicina a 505 Games, che farà da publisher per la versione PC del gioco, ha infatti previsto che i guadagni ottenuti dallo stesso saranno di circa 50 milioni di euro nel corso degli anni. Si presume quindi che il titolo riesca a vendere un numero di copie compreso tra le 800.000 e il milione. Va ovviamente sottolineato come questi numeri siano stati annunciati in seguito al lavoro degli analisti e potrebbero rivelarsi tutt'altro che veritieri al momento del lancio del gioco su PC, previsto nel corso dell'estate del prossimo anno.

Per quanto riguarda invece i titoli già disponibili, sono stati molto positivi i numeri generati da Control e un po' meno quelli di Bloodstained: Ritual of the Night. Il titolo Remedy, disponibile esclusivamente sull'Epic Games Store, ha infatti guadagnato quasi 18 milioni di euro nei primi 30 giorni dal lancio, invece il gioco sviluppato dal team di Igarashi è fermo a soli 5 milioni e mezzo di euro.

In attesa di scoprire quale sarà l'accoglienza da parte del mondo PC nei confronti dell'ultima fatica di Hideo Kojima, vi ricordiamo che Death Stranding è la nuova IP di maggior successo di questa generazione in territorio giapponese. Nel caso in cui poi ve lo foste perso, Hideo Kojima ha ringraziato in fan di Death Stranding con uno splendido poster, vista la calorosa accoglienza del gioco da parte dell'utenza.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per iniziare a giocare a Death Stranding?