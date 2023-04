Death Stranding ad un prezzo stracciato con i giochi Humble Bundle di aprile

Proprio come anticipato dall'infallibile insider billbil-kun nei giorni scorsi, ecco che Death Stranding Director's Cut viene confermato ufficialmente all'interno dell'Humble Bundle di aprile. Il peculiare open world diretto da Hideo Kojima è disponibile ad un prezzo super conveniente insieme ad una lunga lista di altri titoli.

L'edizione Director's Cut dell'ultimo gioco di Kojima Productions, disponibile sia su PlayStation 5 che PC, presenta opzioni grafiche migliorate, modifiche al gameplay e molti altri contenuti aggiuntivi, ma la storia rimane sostanzialmente invariata rispetto alla versione originale del gioco con protagonsita Sam Porter Bridges. Insieme alla peculiare avventura firmata da Kojima troviamo titoli come Aliens: Fireteam Elite, Life is Strange 2: Complete Season e Rollerdome. Di seguito vi riportiamo tutti i giochi che potrete riscattare abbonandovi ad Humble Bundle per il mese di aprile:

Aliens: Fireteam Elite

Death Stranding: Director's Cut

Founders' Fortune

Life is Strange 2: Complete Season

The Life and Suffering of Saint Brante

Monster Prom 2: Monster Camp

Revita

Rollerdrome

Potete sottoscrivere un abbonamento ad Humble Bundle al costo di 9,99 euro al mese. Si tratta di un'offerta decisamente ghiotta per accaparrarsi Death Stranding e altri titoli interessanti, che peraltro potrete mantenere nella vostra libreria personale anche ad abbonamento scaduto. Ricordiamo inoltre che Humble Bundle dona il 5% dell'incasso ricevuto dagli abbonamenti in favore di enti di beneficienza. Se siete interessati all'offerta, vi rimandiamo direttamente sul sito di Humble Bundle.