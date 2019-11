Death Stranding al PlayStation Festival in Giappone: ecco il nuovo gameplay live

Death Stranding, ormai prossimo alla pubblicazione, è stato tra i titoli protagonisti del PlayStation Festival recentemente svoltosi a Sapporo, in Giappone.

Durante l'evento, il pubblico ha avuto modo di dare un ulteriore sguardo all'ultima fatica di Hideo Kojima, grazie ad una sessione di gameplay trasmessa sul palco. L'appuntamento organizzato da PlayStation Japan ha avuto una durata di poco superiore ad un'ora: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. Disponibile purtroppo esclusivamente in lingua giapponese, quest'ultimo rappresenta comunque un'interessante occasione per osservare alcune delle ambientazioni in cui ci ritroveremo a muoverci nei panni di Sam Porter Bridges, oltre che per vedere in azione alcune delle dinamiche di gameplay di Death Stranding.



Ormai alla vigilia della pubblicazione del gioco, segnaliamo che il team di PlayStation Europe ha inoltre pubblicato un interessante video dedicato al protagonista di Death Stranding, all'interno del quale Hideo Kojima racconta Sam Porter Bridges ed il processo di creazione del personaggio interpretato dall'attore Norman Reedus. In chiusura, ricordiamo che il titolo d'esordio di Kojima Productions sarà protagonista nel palinsesto del canale Twitch di Everyeye nel corso della giornata di domani, giovedì 7 novembre. A partire dalle ore 12:00, prenderà infatti il via una diretta dedicata al gameplay di Death Stranding: vi aspettiamo!