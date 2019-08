Death Stranding sarà il protagonista dello show d'apertura della Gamescom 2019?

Il giornalista e presentatore Geoff Keighley ha "nascosto" l'immagine del personaggio di Death Stranding interpretato dall'attore Mads Mikkelsen nel teaser di presentazione dello show d'apertura della Gamescom 2019: l'attesissima avventura di Hideo Kojima sarà perciò una delle stelle della fiera di Colonia?

Il nuovo spettacolo curato dal noto curatore dei The Game Awards si chiamerà OPN: Opening Night Live e sarà trasmesso in streaming dagli stand della kermesse videoludica tedesca alle ore 20:00 di lunedì 19 agosto.

Come ribadito dallo stesso Keighley nel teaser che immortala il volto di Mikkelsen e del suo enigmatico personaggio, i primi dettagli sulla lineup dell'evento OPN saranno svelati nella giornata di domani, martedì 6 agosto. Durante l'Opening Night Live, Geoff Keighley promette di mostrarci nuove video premiere con annunci che, vista l'importanza della fiera tedesca, coinvolgeranno tutti gli appassionati di videogiochi su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e, perchè no, sistemi mobile iOS e Android.



Tra chi ha commentato il messaggio social di Keighley, c'è ad esempio chi è pronto a scommettere che l'OPN darà modo ai vertici di Kojima Productions di annunciare l'arrivo di Death Stranding su PC o, addirittura, su Google Stadia.

Quanto a Death Stranding, in attesa di alzare il sipario sulle novità di gameplay e sulle rivelazioni che ci attendono nello show d'apertura della Gamescom 2019 non ci resta che ricordarvi che il lancio del kolossal di Hideo Kojima è previsto per l'8 novembre su PlayStation 4 e PS4 Pro.