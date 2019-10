Death Stranding su PS4: il kolossal sci-fi di Hideo Kojima avrà una patch di lancio

Stando a quanto illustrato da un report diffuso nel subreddit ufficiale di Death Stranding, per il lancio della nuova esclusiva PS4 firmata da Hideo Kojima e dai suoi Kojima Productions è prevista la pubblicazione di una patch.

L'aggiornamento in questione dovrebbe portare l'avventura a tinte oscure con protagonista Sam Bridges alla versione 1.02: tale update, obbligatorio per coloro che vorranno accedere all'originale multiplayer di Death Stranding, richiederà il download e l'installazione di 356,4 MB di dati sul proprio hard disk.

Il report in questione, essendo sprovvisto delle proverbiali note della patch, non entra nel dettaglio delle novità previste da questo update ma si limita a precisare che riguarderà solo dei correttivi minori volti a migliorare le prestazioni del titolo, presumibilmente sia su PS4 base che su PS4 Pro.

La commercializzazione di Death Stranding è prevista per l'8 novembre, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4. Le prime recensioni dell'avventura sci-fi venata di elementi horror di Hideo Kojima saranno invece online nella giornata di venerdì 1 novembre e, con esse, anche la nostra recensione a firma di Alessandro Bruni. Nel frattempo, vi rimandiamo alla lettura dei nostri ultimi approfondimenti sul multiplayer come supporto reciproco e sull'importanza della Private Room di Death Stranding.