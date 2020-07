Death Stranding per PS4 in offerta su Amazon, ecco il nuovo prezzo

Death Stranding è da poco uscito su PC a prezzo pieno, nel frattempo la versione PlayStation 4 (lanciata lo scorso mese di novembre) registra un calo di prezzo sui siti dei principali rivenditori, tra cui Amazon Italia.

"Dal leggendario autore Hideo Kojima è in arrivo un'avventura d'azione open world per PS4 che sfida ogni definizione di genere, con la partecipazione di Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner. In un futuro non troppo lontano, il mondo è sconvolto da misteriose esplosioni, che danno vita a una serie di eventi soprannaturali chiamati Death Stranding. Con creature ultraterrene che infestano il paesaggio e un'incombente estinzione di massa, sarà Sam Porter Bridges a dover attraversare una terra desolata e devastata per cercare di salvare il genere umano dall'imminente annientamento."

Death Stranding è in vendita a 33.90 euro in versione Standard mentre la Special Edition risulta non disponibile. Attenzione perchè Amazon.it sembra avere a disposizione pochissime copie retail del gioco, dunque se siete interessati approfittatene subito prima che sia troppo tardi. Indubbiamente una buona occasione per acquistare uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi mesi, frutto della mente di Hideo Kojima, papà della serie Metal Gear.