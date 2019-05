Death Stranding PS4: preordini aperti in Italia su PlayStation Store, Amazon e GameStop

Dopo aver annunciato la data di uscita di Death Stranding per PS4, Sony ha aperto i preordini del nuovo gioco di Hideo Kojima, disponibile per l'acquista anche in Italia in formato digitale su PlayStation Store e in versione fisica da Amazon e GamesStop.

Nel momento in cui scriviamo è possibile prenotare solamente l'edizione standard e la Digital Deluxe Edition mentre le edizioni Special e Collector's non risultano ancora nei listini dei rivenditori, sebbene siano confermate anche per il nostro paese, è probabile che i preorder di queste versioni possano essere aperti nei prossimi giorni, comunque entro fine settimana.

PlayStation Store

Sono due le edizioni disponibili in formato digitale: Standard (69.99 euro) e Digital Deluxe (79.99 euro). La prima include solamente il gioco mentre la Deluxe Edition include anche:

Versioni speciali Gold degli oggetti di gioco ottenuti durante il gameplay: Occhiali da sole Gold Ludens Mask

Esoscheletro potenza Gold: aumenta l’abilità di Sam di trasportare carichi pesanti

Esoscheletro per tutti i terreni Gold: aumenta l’equilibrio di Sam su terreni sconnessi

Armatura Gold (Livello 2): protezione maggiore per Sam nei confronti di cadute, spari e molto altro

Death Stranding: Timefall (Musica originale dal mondo di Death Stranding)

Video digitale Dietro le quinte

Il preorder di una qualsiasi edizione digitale darà diritto ai seguenti bonus: avatar Chibi Ludens, tema dinamico per PS4, Occhiali da sole Gold Sam, Cappello Gold, Esoscheletro velocità Gold e Armatura Gold.

Amazon.it e GameStop

Da GameStop l'edizione standard di Death Stranding può essere prenotata a 74.98 euro mentre su Amazon.it il prezzo è fissato a 67.99 euro anzichè 79.99 euro, con uno sconto pari a 12 euro (-15%).

La data di uscita di Death Stranding è fissata per il prossimo 8 novembre in Europa, Nord America e Giappone, in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.