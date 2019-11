Death Stranding, la PS4 Pro Limited Edition è nuovamente disponibile al preordine

Quando è stata presentata lo scorso settembre, la PlayStation 4 Pro Limited Edition di Death Stranding è letteralmente andata a ruba e c'ha messo davvero poco a diventare indisponibile. Per fortuna, a pochi giorni dal lancio di Death Stranding, Sony è riuscita a consegnare dei nuovi pezzi ai rivenditori in giro per il mondo.

Mentre vi scriviamo, la PlayStation 4 Pro Limited Edition di Death Stranding è diventata nuovamente disponibile al preordine sul sito ufficiale di GameStop, catena che in Italia detiene in esclusiva i diritti per la vendita. Questa console in edizione limitata è proposta al prezzo di 419,98 euro ed è caratterizzata da colori personalizzati: la scocca è in parte bianca e in parte nera, e presenta due impronte di una mano (simbolo del gioco) disegnate sulla superficie superiore e il logo frontalmente. Il DualShock 4 è realizzato con una plastica semi-trasparente dorata, e presenta anch'esso il logo del gioco, in questo caso sul touchpad frontale.

Potete ammirarla nel dettaglio nel video unboxing della PS4 Pro Limited Edition di Death Stranding. Se siete interessati all'acquisto, vi consigliamo di approfittarne quanto prima, poiché le scorte potrebbero esaurirsi nuovamente in breve tempo.