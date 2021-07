Death Stranding, PS4 vs PS5: ecco tutte le aggiunte della Director's Cut!

Con l'annuncio ufficiale della data di uscita di Death Stranding: Director's Cut, si è alzato il sipario su quelli che saranno i nuovi contenuti previsti per la versione PlayStation 5 del gioco di Hideo Kojima.

In merito alle aggiunte rispetto alla versione PS4, il team di Kojima Production ci tiene a precisare che "i contenuti che stiamo introducendo in Death Stranding Director’s Cut sono stati tutti realizzati e sviluppati da zero, dopo il lancio della versione originale di Death Stranding. I nuovi contenuti non sono stati semplicemente aggiunti, ma accuratamente integrati all’interno dell’esperienza di gioco principale e sarà possibile accedervi esplorando durante il gioco". In quest'ottica, è stato dunque deciso di rendere i dati di salvataggio di PlayStation 4 trasferibili. Gli utenti che hanno già completato il gioco avranno inoltre la possibilità di saltare direttamente alle aree in cui si possono scoprire nuovi contenuti e attrezzature.



Di seguito, trovate i dettagli legate alle nuove feature tecniche concepite per Death Stranding: Director's Cut su PS5:

Effetti ambientali resi tramite il feedback aptico e upporto ai grilletti adattivi di DualSense;

Supporto all'Audio 3D;

Tempi di caricamento quasi istantanei;

Due modalità di riproduzione: Performance in 4K con upscale e fino a 60 FPS o Fidelity in 4K nativo, entrambe con supporto HDR e ultra-wide;

Sul fronte dei contenuti, Kojima Productions promette "tantissimi nuovi contenuti e funzionalità di gioco migliorate. Stiamo implementando, oltre a unae a miglioramenti dell’interfaccia utente. Aggiungeremo anchetra cui Friend Play e Leaderboards". Ulteriori dettagli, in particolare sulla componente narrativa, saranno condivisi più avanti. Nel frattempo, è stata confermata anche la presenza di tutte leche hanno caratterizzato la versione PC di Death Stranding.In chiusura, ricordiamo che sono già stati aperti i preordini per la Death Stranding: Director's Cut