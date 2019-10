Death Stranding: pubblicato "Ghost", un altro singolo tratto della colonna sonora

La data di esordio di Death Stranding si avvicina e con il trascorrere dei giorni emergono nuovi dettagli sul misterioso progetto di Hideo Kojima. Il debutto del gioco sarà accompagnato dalla pubblicazione della colonna sonora e i primi brani sono già disponibili per l'ascolto.

La colonna sonora di Death Stranding sarà composta da otto canzoni, tutte rigorosamente ispirate ai temi sollevati dal gioco. L'album, che si intitolerà Death Stranding: Timefall (Original Music from the World of Death Stranding), uscirà il 7 novembre ma le canzoni in esso contenute verranno pubblicate gradualmente. Dopo la prima traccia di CHVRCHES dal titolo "Death Stranding" è il turno dell'artista Au/Ra (per gli amanti della dietrologia: il nome indica gli elementi chimici dell'oro e del radio) con la sua "Ghost". Ovviamente i fan sono già al lavoro per scoprire qualche dettaglio che possa ricondurre alla trama di gioco.

L'elemento musicale è sempre stato centrale nelle produzioni (e nella vita) di Kojima e non dubitiamo che sarà così anche per Death Stranding. Intanto gli appassionati sono in attesa di scoprire il nuovo trailer che probabilmente verrà svelato al FACTS 2019, questo fine settimana. Vi ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dall'8 novembre.