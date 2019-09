Death Stranding: pubblicato il trailer Briefing in 4K, Kojima diffonde un nuovo artwork

Mostrato a porte chiuse alla Gamescom e poi leakato a fine agosto, il trailer Briefing di Death Stranding è ora stato pubblicato in versione ufficiale (Full HD e 4K) in occasione del Tokyo Game Show 2019. Potete vedere il filmato completo in apertura della notizia.

Alla fiera di Colonia il nostro Alessandro Bruni ha visto il trailer Briefing di Death Stranding in anteprima e lo ha raccontato con queste parole: "Briefing si apre su quella che - presumibilmente - è una delle prime fasi dell'avventura, con una carrellata di immagini che ci aiutano a meglio interpretare molte delle scene intraviste nei precedenti trailer. Convocato alla Casa Bianca da Die-Hardman, l'uomo mascherato interpretato da Tommy Earl Jenkins, Sam mostra sin da subito un certo evidente disagio, specialmente quando davanti a lui si palesa Amelie."

Hideo Kojima ha diffuso in occasione del TGS 2019 anche un nuovo artwork del gioco che trovate nel Tweet qui sotto. Ricordiamo che Death Stranding sarà protagonista di una serie di panel alla fiera giapponese, il primo in programma giovedì 12 settembre alle 08:30 e il secondo in arrivo sabato 14:00 alle 09:00. Infine, l'ultimo appuntamento dedicato al cast della versione giapponese è previsto per domenica 15 settembre, vi aspettiamo su Twitch per commentare il gameplay live stamani dalle 08:15!