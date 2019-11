Death Stranding: pubblicato il video ufficiale di Ludens dei Bring Me The Horizon

Il gruppo musicale Bring Me The Horizon ha pubblicato il video ufficiale di Ludens, brano tratto dalla colonna sonora di Death Stranding. Il video ha già raggiunto quota 800.000 visualizzazioni su YouTube in poche ore e un milione di play su Spotify.

Ludens è uno dei brani presenti nell'album musicale Death Stranding Timefall, su YouTube è possibile ascoltare la soundtrack del gioco di Hideo Kojima con i seguenti brani:

Death Stranding Colonna Sonora

Once, There Was an Explosion

Alone We Have No Future

Bridges

Soulless Meat Puppet

Beached Things

Chiral Carcass Culling

The Face of Our New Hope

John

An Endless Beach

Heartman

The Severed Bond

Claws of the Dead

Fragile

Stick vs Rope

A Final Waltz

Strands

Lou

BB's Theme

Flower of Fingers

Cargo High

Demens

Decentralized by Nature

Mules

Porter Syndrome

Chiralium

Spatial Awareness

Stepping Stones

Frozen Space

The Timefall

BB's Theme è al momento uno dei brani più popolari tra quelli della colonna sonora di Death Stranding, la canzone è stata usata come sottofondo del trailer di lancio ed ha riscosso un notevole successo. Lo sapevate? Death Stranding è pieno di personaggi famosi che hanno preso parte alla produzione con un cameo tra questi troviamo Conan O'Brien e tanti altri che vi lasciamo il piacere di scoprire giocando.