Death Stranding: Q&A e prime ore di gioco in diretta su Twitch oggi dalle 11:30

Nel tentativo di rendervi l'attesa per il lancio di Death Stranding più piacevole, la redazione di Everyeye ha ben pensato di offrirvi una diretta davvero speciale per la giornata di oggi.

A partire dalle ore 11:30 Alessandro Bruni sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye per una sessione di Domande e Risposte (senza spoiler) della durata di 30 minuti, dalle 12:00 invece il redattore barbuto inizierà a giocare a Death Stranding, mostrandovi le prime ore dell'avventura fino al tardo pomeriggio, ovviamente in questo caso la diretta sarà ricca di spoiler e anticipazioni.



Come sempre, il consiglio è quello di iscrivervi al canale Twitch Everyeye, requisito indispensabile per poter interagire durante le dirette con gli altri membri della community e con la redazione. Cliccando sul simbolo a forma di campanella, inoltre, ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio, così non rischierete di mancare all'appuntamento.



Per prepararvi adeguatamente alla live di oggi, vi consigliamo di leggere la magistrale recensione di Death Stranding, ricordiamo che il gioco di Hideo Kojima arriverà l'8 novembre su PS4, nel momento in cui scriviamo Amazon.it ha iniziato a spedire le copie prenotate, in questo modo tutti dovrebbero ricevere Death Stranding in tempo per il day one.