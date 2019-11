Death Stranding, RDR 2 PC e Luigi's Mansion 3 tra le dirette della settimana

Inizia una nuova settimana e come di consueto vi proponiamo il calendario delle live previste nei prossimi sette giorni, con i gameplay di Luigi's Mansion 3, Death Stranding, Red Dead Redemption 2 per PC e una serie di appuntamenti speciali.

Si inizia oggi con A Night With, appuntamento dedicato a Death Stranding in compagnia del Fossa e di Sabaku, che ci racconteranno le loro impressioni sul gioco di Hideo Kojima. E poi ancora Q&A, Colazione con Everyeye, Cyberpunk Fever e tanto altro ancora!

Lunedì 4 novembre

Ore 17:00 - Borderlands 3 Bloody Harvest

Ore 21:30 - Death Stranding A Night With Sabaku

Martedì 5 novembre

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Red Dead Redemption 2 PC

Ore 19:00 - FIFA 20 feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 6 novembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 1700 - Da Definire

Ore 21:30 - Call of Duty Modern Warfare feat Kikachan87

Giovedì 7 novembre

Ore 12:00 - Death Stranding

Ore 19:00 - FIFA 20 feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 8 novembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Luigi's Mansion 3 feat Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever System Shock feat Be_Frankie

Sabato 9 novembre

Ore 17:00 - Da Definire feat Schiaccisempre

