Death Stranding: realizzata a Lucca una splendida opera di street art, eccola in video

Ci separano ormai solo pochi giorni dall'uscita ufficiale di Death Stranding e, per ingannare l'attesa, non c'è modo migliore che dare un'occhiata alla bellissima opera di street art realizzata in occasione del Lucca Comics and Games 2019.

Il disegno, commissionato da Sony PlayStation Italia agli artisti Solo e Crazy Diamond, è infatti protagonista di un filmato che ci mostra non solo il risultato finale, ma anche il processo attraverso il quale la coppia di artisti è riuscita ad ottenere un simile risultato.

Prima di lasciarvi al video, che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che il gioco di Hideo Kojima arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo giovedì 8 novembre 2019, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel corso dell'estate 2020 potranno vivere questa particolare esperienza anche i giocatori PC.

Oltre ad invitarvi a dare un'occhiata alla nostra recensione di Death Stranding, firmata da Alessandro Bruni, vi proponiamo anche il divertente spot di Death Stranding con protagonisti Rick e Morty, realizzato in collaborazione con Adult Swim.

Sapevate che sono circa 70 gli sviluppatori di Guerrilla Games che hanno contribuito attivamente allo sviluppo di Death Stranding?