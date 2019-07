Death Stranding su PS1: ecco come sarebbe stato il trailer di annuncio nel 1998!

Vi siete mai chiesti come sarebbe stato Death Stranding se si fosse trattato di un gioco per la prima PlayStation? Un utente YouTube dev'essersi posto lo stesso quesito e, per trovare una risposta, ha deciso di realizzare da solo tale versione del gioco.

Il risultato è una fedele riproduzione del trailer d'annuncio di Death Stranding mostrato nel lontano E3 del 2016, quello con protagonista Norman Reedus su una spiaggia in compagnia del misterioso neonato, con un comparto tecnico in perfetto stile PS1. Oltre ad essere incredibilmente ben realizzato, il video è tutto in tempo reale, ciò significa che l'utente ha catturato queste scene con i modelli 3D da lui creati in movimento.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 8 novembre 2019 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

