Death Stranding: recensione online su Everyeye.it il primo novembre!

Ci siamo! Death Stranding è finalmente giunto in redazione, pronto per essere sviscerato in attesa della recensione che verrà pubblicata alla scadenza dell'embargo, ovvero il primo novembre alle 08:01 del mattino, ora italiana.

Queste le parole del nostro Francesco Fossetti: "Comincia un lungo viaggio. E di una cosa si può star certi, ancora prima di partire: i panorami spettrali tratteggiati da Hideo Kojima, le atmosfere da incubo del suo mondo piagato e dolente, resteranno in qualche maniera nella memoria collettiva dei giocatori. Anche solo per il coraggio, che Death Stranding ribadisce ogni volta, di proporre qualcosa di originale in un mercato che ha spesso paura di valorizzare e promuovere il nuovo. Ci rivediamo alla fine del cammino, tra qualche settimana. A Ovest, verso la frontiera."

Alessandro Bruni invece si esprime in questi termini: "Bene ragazzi, posso finalmente confermarvi in via ufficiale che il mio viaggio in Death Stranding è iniziato. Purtroppo non posso condividere con voi dettagli sul mio attuale stato mentale, ma sappiate che l'arrivo della recensione è fissato per il primo novembre alle 8:01 del mattino. Ci vediamo a Edge Knot City."

L'appuntamento con la recensione di Death Stranding è fissato quindi su queste pagine per il primo novembre alle 08:01, vi aspettiamo!