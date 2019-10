Death Stranding: le recensioni verranno pubblicate il primo novembre!

Manca ancora un mese abbondante all'uscita di Death Stranding, ma siamo sicuri che già non siete più nella pelle. Per fortuna, a rendere più piacevole l'attesa ci penseranno le recensioni, che appariranno online una settimana prima del lancio effettivo.

Come segnalato da Metacritic attraverso i suoi canali Twitter e Instagram, l'embargo sulle recensioni di Death Stranding scadrà alle 09:01 (ora italiana) di venerdì 1 novembre. Per dovere di cronaca, specifichiamo che i messaggi pubblicati dal noto aggregatore di recensioni sono stati cancellati: probabilmente, i responsabili social si sono lasciati sfuggire l'informazione prima del tempo e senza il permesso di Sony.

Non sappiamo quando verranno consegnate le copie del gioco alle varie testate internazionali, ma siamo sicuri che i redattori avranno tutto il tempo necessario per valutare a fondo la nuova opera di Hideo Kojima. Inoltre, dal momento che le recensioni verranno pubblicate con una settimana d'anticipo sul lancio del gioco, gli utenti potranno decidere in tutta tranquillità se acquistare o meno il gioco. Il game designer giapponese, intanto, sta ultimando il montaggio del trailer di lancio di Death Stranding.