Death Stranding: il regista di Kong Skull Island ha visitato il set per il motion capture

, regista del blockbuster Kong: Skull Island , è un grande fan di. Il game designer, evidentemente, ne è molto onorato, e ha invitato il cineasta sul set per il motion capture di

Come l'abbiamo scoperto? Nel solito modo, ovvero grazie alla fervida attività social di Kojima, che ha pubblicato una foto dell'incontro sui suoi profili personali. In calce trovate un tweet, ma l'immagine è apparsa anche su Instagram. Il commento di Roberts non si è fatto attendere: "Quest'oggi ho guardato Kojma-san mentre dirigeva una cutscene. Ho visionato ore dei suoi filmati, ma assistere alla ripresa dal vivo è stato più che speciale. Death Stranding è diverso da qualsiasi altra cosa abbiate mai visto".

Parole che continuiamo a leggere da molto tempo a questa parte, provenienti da molteplici fonti. Intanto, siamo ancora in attesa della pubblicazione di un primo filmato gameplay. L'ultima volta che si è mostrato, lo ha fatto in un disturbante trailer proiettato nel corso dei Game Awards 2017.

Death Stranding è attualmente in sviluppo per PlayStation 4 ma è ancora privo di una data d'uscita. Intanto, in questi giorni abbiamo scoperto che due veterani del settore, Troy Baker ed Emily O'Brien, sono entrati a far parte del cast.