Death Stranding riceverà l'espansione September-1998? Spunta il rumor in rete

Death Stranding è appena arrivato sul mercato, ma c'è già chi pensa al futuro e, soprattutto, afferma di saperne più degli altri. Secondo un utente di Reddit, Kojima Productions avrebbe già programmato il lancio di un'espansione, il cui annuncio dovrebbe avvenire in prossimità del lancio su PC previsto durante l'estate del 2020 su Steam ed Epic Games Store. Verità o bufala?

Okdaydreamer - così si fa chiamare l'utente in questione su Reddit - afferma di essere in contatto con una "fonte abbastanza credibile", secondo la quale il DLC si chiamerebbe September-1998 e includerebbe una modalità Raid. Al momento non sarebbero note le modalità di commercializzazione, sebbene la fonte propenda per la distribuzione a pagamento. Secondo l'utente, il gioco terminerebbe con un cliffhanger e sarebbe incompleto, per cui un secondo team si troverebbe già al lavoro sul suo completamento. Inoltre, sembra essere piuttosto sicuro dell'annuncio in occasione del lancio di Death Stranding su PC.

Nonostante abbiamo deciso di riportare tali informazioni, vi consigliamo di prendere ogni singola parola sopra riportata con la dovuta cautela. Né Sony, né tantomeno Kojima Productions hanno mai fatto riferimento a dei contenuti aggiuntivi. A giudicare dalla sua recensione di Death Stranding, inoltre, il nostro Alessandro Bruni non ha certamente notato la natura incompleta della produzione. Mai dire mai, in ogni caso... Voi cosa ne pensate? Secondo voi Death Stranding potrebbe davvero ricevere un'espansione in futuro?