Death Stranding: Rick e Morty protagonisti di un divertente spot

Sony PlayStation ha deciso di pubblicizzare il lancio di Death Stranding non solo attraverso la pubblicazione del trailer di lancio montato dallo stesso Hideo Kojima, ma anche con un simpatico filmato realizzato in collaborazione con Adult Swim.

Nel breve ma divertentissimo video vediamo infatti Rick e Morty discutere animatamente su cosa fare del povero Bridge Baby e, tra le varie ipotesi prese in considerazione, c'è anche quella di mangiare il povero neonato per ottenere qualche speciale abilità. Si tratta insomma di una bizzarra gag che farà la gioia sia dei fan della serie che dei videogiocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sull'ultima fatica di Kojima Productions.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 8 novembre 2019 su PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO. La versione PC del gioco, annunciata solo qualche giorno fa, farà invece il proprio debutto solo nel corso dell'estate 2020 e non sono ancora stati annunciati maggiori dettagli sul porting, ad eccezione del fatto che sarà pubblicato da 505 Games. Nelle ultime ore è stato anche pubblicato un video unboxing della splendida PlayStation 4 PRO a tema Death Stranding, andata ormai esaurita in tutti i negozi.

Avete già letto la nostra recensione di Death Stranding a cura di Alessandro Bruni? Sulle nostre pagine trovate anche la Video Recensione 4K di Death Stranding.

Sapevate che il celebre designer di Metal Gear Solid Yoji Shinkawa ha disegnato la copertina di Famitsu a tema Death Stranding? Pare inoltre che numerosi sviluppatori di Guerrilla Games abbiano partecipato attivamente allo sviluppo di Death Stranding e sono presenti anche nei titoli di coda del gioco.