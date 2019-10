Death Stranding: rimandata al 2020 l'uscita dell'artbook ufficiale

La casa editrice Titan Books ha annunciato che l'artbook ufficiale di Death Stranding non uscirà l'8 novembre insieme al gioco di Hideo Kojima come inizialmente previsto, il volume è ora atteso per il 7 gennaio 2020.

La notizia arriva dal profilo Twitter dell'editore, il quale ringrazia tutti coloro che hanno effettuato il preorder e si scusa per il ritardo dovuto a non meglio specificati problemi in fase di produzione. The Art of Death Stranding sarà composto da 256 pagine (dimensione 27.3x30cm) con un prezzo fissato a 39.95 dollari negli Stati Uniti e in Canada.

Il volume conterrà una serie di artwork, bozzetti e lavori dell'artista Yoji Shinkawa, amico di lunga data e stretto collaboratore di Hideo Kojima, avendo lavorato su titoli come Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Zone of the Enders, Metal Gear Solid Portable Ops, Metal Gear Solid V Ground Zeroes, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Metal Gear Solid Rising e ovviamente Death Stranding.

Nessun rinvio invece per il gioco, Death Stranding uscirà l'8 novembre 2019, Hideo Kojima sta montando un nuovo trailer, probabilmente il video di lancio, restiamo in attesa di capire quando il filmato verrà pubblicato ufficialmente.