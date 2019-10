Death Stranding, rischio spoiler: il presunto finale in circolazione in rete

Alla pubblicazione ufficiale di Death Stranding mancano ormai poche settimane: il gioco approderà infatti in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo venerdì 8 novembre.

La nuova IP partorita dalla mente di Hideo Kojima nonché produzione d'esodio per Kojima Productions ha catalizzato l'attenzione di un ampio numero di giocatori, ansiosi di poter provare con mano il titolo. Segnaliamo tuttavia alla community il rischio di imbattersi in possibili spoiler su Death Stranding. Secondo quanto riportato dal portale francese ActuGaming.net, infatti, sembra che in rete siano recentemente trapelate alcune prime informazioni sul finale del gioco. Ovviamente, non c'è modo di sapere se queste indiscrezioni siano veritiere o meno, ma, in ogni caso, invitiamo gli utenti desiderosi di non avere alcun tipo di anticipazione indesiderata sul gioco a prestare particolare attenzione nel corso delle prossime settimane.



Sull'annoso tema degli spoiler, si è recentemente espresso l'attore Tommie Earl Jenkins. L'interprete di Die-Hardman ha condiviso un pubblico appello tramite il proprio account Twitter ufficiale. Con dei cinguettii dedicati, ha infatti messo in guardia i giocatori sul possibile trapelare d'informazioni prima della release e, al contempo, pregato coloro che già sono in possesso di Death Stranding di evitare di rovinare l'esperienza ad altri membri della community videoludica.



In chiusura, vi segnaliamo che Kojima Productions ha recentemente pubblicato un nuovo trailer giapponese di Death Stranding.