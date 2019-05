Death Stranding: rivediamo tutti i trailer del gioco di Hideo Kojima!

Il nuovo trailer di Death Stranding mostrato ieri, ha fatto precipitare di nuovo tutti nell'hype più profondo il gioco si conferma attesissimo da tutti, come testimoniano i numeri delle varie dirette streaming e a quante persone fossero collegate in diretta in tutto il mondo per guardare il video.

Nel filmato abbiamo potuto dare un'occhiata ad alcune meccaniche di gameplay, abbiamo scoperto che Sam è dotato di una scala per poter interagire con l'ambientazione, e di una sorta di motocicletta per spostarsi più velocemente all'interno del mondo di gioco.



Kojima però non ha di certo abbandonato il suo ermetismo, ed il video in questione dunque presentava i soliti aspetti visionari e particolarissimi che hanno reso il gioco un oggetto misterioso per molto tempo. Non è infatti la prima volta che il leggendario game designer giapponese ci lascia tutti di stucco con un trailer del gioco, ed anche quelli mostrati nelle scorse occasioni, avevano certamente fatto parlare di sé, ma erano davvero difficili da decifrare.



Forse è proprio questa la vera potenza di Death Stranding, e dunque di Hideo Kojima: l'aver creato un'aspettativa altissima mostrando poco e niente, e i numeri gli stanno dando ragione. Ripercorriamo dunque insieme la storia di Death Stranding, andando a guardare tutti i trailer usciti fin'ora, per fare il punto della situazione.



Sul nostro sito inoltre, trovate tutti gli ultimi dettagli su Death Stranding. Buona visione.