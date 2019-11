Death Stranding: il romanzo in due parti è disponibile in Giappone

Come preannunciato all'inizio del mese di novembre, il romanzo di Death Stranding ha finalmente raggiunto le librerie giapponesi. I fan più affezionati hanno già provveduto all'acquisto, condividendo in rete le prime foto.

Il romanzo di Death Stranding rappresenta un adattamento della storia del gioco, ed è suddiviso in due distinti volumi. A curarlo è stato uno degli scrittori del titolo vero e proprio, Kenji Yano, che per l'occasione si è avvalso dello pseudonimo Hitori Nojima, mentre l'artwork di copertina - che abbiamo già avuto modo di ammirare durante la promozione del gioco - è stato realizzato da Pablo Uchida. Il prossimo 28 febbraio verrà pubblicata nel paese del Sol Levante anche un'edizione speciale con entrambi i volumi raccolti in una custodia Steelbook. Purtroppo, l'adattamento per l'Occidente non è ancora stato annunciato.

Intanto, Kojima Productions continua a lavorare alacremente alla rifinitura del suo gioco. La patch 1.06 di Death Stranding di pochi giorni fa ha ottimizzato le funzionalità di rete e migliorato le prestazioni, e presto sarà seguita dall'aggiornamento dicembre, che invece aumenterà la grandezza dei testi a schermo e semplificherà la gestione dei veicoli. Se volete farvi qualche risata, vi consigliamo di guardare la video parodia di Death Stranding realizzata da Mega64.